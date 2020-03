Imperia, nuovo corso di formazione per i volontari della Croce Bianca

Imperia. Lunedì 9 marzo inizierà il nuovo corso di formazione per i nuovi volontari della Croce Bianca Imperia.

Il corso si articolerà in dieci incontri con lezioni teoriche e pratiche per apprendere le basi del primo soccorso in ambulanza e poter così iniziare a muovere i primi passi nel mondo del volontariato votato all’assistenza e al soccorso sanitario.

Alla fine del percorso formativo sarà possibile iniziare a svolgere quei servizi che la Croce Bianca fornisce alla popolazione imperiese e non solo: guardia medica, trasporti ordinari di pazienti per visite, dimissioni, trasferimenti; trasporto dializzati, assistenze a manifestazioni, servizi urgenti e di soccorso.

Le lezioni si terranno presso l’aula formazione della nostra sede sociale, sita in Viale della Rimembranza 18 ad Imperia. Orario d’inizio 20.45, tutti i lunedì e mercoledì dal 9 marzo all’8 aprile. La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione. Il corso è indirizzato esclusivamente alla formazione dei nuovi volontari e non ha validità ai fini del decreto 81/08 per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Maggiori informazioni sul sito www.crocebiancaimperia.org. Sarà possibile iscriversi e/o chiedere informazioni telefonando ai numeri +39 3346097813 o +39 3476006939, oppure scrivendo un’e-mail a formazione@crocebiancaimperia.org.