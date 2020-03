Imperia, è morta la mamma del vigile del fuoco Rocco Tufarelli

Imperia. «Questo “CarognaVirus” oltre a privarmi di tutte le libertà mi ha portato via anche mia madre, sono distrutto dal dolore, ma la cosa che più mi fa male è il fatto che non sia stato possibile stringergli la mano stargli vicino e baciarla per l’ultima volta ! Voglio ricordarti così felice con le tue nipotine !!! Ciao mammina».

Lo scrive sul suo profilo Facebook Rocco Tufarelli, molto noto in città quale responsabile tecnico del Nucleo cinofilo regionale dei Vigili del fuoco e per le sue numerose iniziative di solidarietà e di incontri con le scolaresche per illustrare le attività dei pompieri, in particolare l’utilizzo dei cani addestrati a intervenire in caso di tragedie.

Tufarelli, ai quali vanno le condoglianze della nostra redazione, è, infatti, il conduttore di Zoe il golden retriver Tra i primi a giungere sul posto, il 14 agosto 2018, in occasione del crollo del ponte Morandi.