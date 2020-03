Imperia, l’amministrazione comunale si attiva per distribuire aiuti alimentari

Imperia. Nuova seduta straordinaria della Giunta Comunale riunitasi questo pomeriggio in videoconferenza, per affrontare le tematiche relative all’emergenza COVID-19.

Il sindaco Claudio Scajola ha dato mandato agli assessori Luca Volpe, Simone Vassallo e Fabrizia Giribaldi di elaborare le modalità di accesso da parte dei cittadini alle risorse assegnate con ordinanza di Protezione Civile per interventi di solidarietà alimentare. È già convocata per domani pomeriggio, 30 marzo, una nuova seduta della Giunta per approvare la relativa delibera d’indirizzo e rendere così operativa con celerità la misura di sostegno.

La Giunta ha deciso inoltre di aderire alla proposta del presidente di Anci, Antonio Decaro, di esporre la bandiera a mezz’asta martedì 31 marzo 2020 e di osservare un minuto di silenzio alle ore 12 in segno di lutto nei confronti delle vittime e per onorare l’impegno degli operatori sanitari nella lotta quotidiana contro il Coronavirus.