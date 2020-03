Imperia, la rassegna “Storia e storie – di ieri e di oggi. Memoria, Contemporaneità e Territori” slitta di qualche giorno

Imperia. La rassegna “Storia e storie – di ieri e di oggi. Memoria, Contemporaneità e Territori” , promossa dalla Camera del Lavoro di Imperia slitta di qualche giorno ma non si ferma.

«Con grande senso di responsabilità la Camera del Lavoro ha rinviato gli appuntamenti già previsti in concomitanza con la delibera regionale che vietava le manifestazioni ed ha deciso anche di rinviare l’appuntamento previsto per il prossimo 6 marzo nel quale, in avvicinamento alla Festa della Donna avremmo presentato il libro “Non è un paese per mamme” insieme all’autrice Paola Setti ed alla giornalista Donatella Alfonso.

La nostra rassegna continua e la presentazione del libro è solo rimandata al prossimo venerdì 10 aprile».