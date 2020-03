Imperia, la Croce Rossa piange il volontario storico Antonio Verda

Imperia. E’ cordoglio nel capoluogo di provincia per la morte del cavaliere Antonio Verda, per decenni volontario della Croce Rossa di Imperia.

Ad annunciarne la morte, è stato il comitato locale della CRI: «Con immenso dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa del Cav. Antonio Verda. Per oltre 40 anni Volontario e Dipendente dell’Associazione. Un vero grande Uomo di Croce Rossa. Caro Nello tutta la Croce Rossa Italiana di Imperia ti vuole ricordare così sorridente alla tua scrivania. Grazie per l’esempio che ci hai dato».