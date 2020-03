Imperia, la Corte dei conti condanna Ilvo Calzia a restituire al Comune 225mila euro

Imperia. Il dirigente all’Urbanistica del Comune capoluogo e sindaco di Pontedassio Ilvo Calzia deve restituire all’Ente per cui lavora 225mila euro. Lo ha stabilito la Corte dei Conti: secondo i magistrati contabili Calzia dal 1997 al 2010 ha svolto svolto incarichi esterni per 13 anni senza informare l’amministrazione.

Recentemente Calzia ha citato il Comune per stipendi non corrisposti per il valore di 300mila euro risalenti al periodo in cui era stato sospeso in quanto indagato nell’affaire Porto di Imperia per abuso d’ufficio e falso, accuse dalle quali è stato assolto con formula piena nel processo di Torino.

Le somme richieste dalla Corte dei conti sono state dichiarate prescritte per il periodo dal 2005 al 2010, mentre la prescrizione non è stata accettata per il periodo antecedente che va dal 1997 al 2005. Calzia difeso dall’avvocato Roberto Trevia ha, dunque, preannunciato ricorso in appello. Le due cause procedono su binari paralleli.