Imperia. Nel capoluogo risultano 550 persone controllate e 160 negozi, 2 denunciati tra gli operatori commerciali.

Una pattuglia staziona fissa in piazza Dante e si sposta in caso di segnalazione di assembramenti in altre zone. Agenti si muovono agenti a piedi: via Bonfante, calata Cuneo, via Cascione, via XX Settembre, Parco urbano, Prino.

Un’altra altra pattuglia a Porto Maurizio controlla ingressi da Levante.