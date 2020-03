Imperia, in spiaggia in costume si giustifica dicendo che doveva fare la spesa. Denunciato dai carabinieri

Imperia. Doveva essere a fare la spesa invece era sdraiato in spiaggia a prendere il sole in costume da bagno: un uomo di 77 anni residente ad Imperia è stato denunciato per inottemperanza al decreto del premier Giuseppe Conte nel quale è scritto che, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, si può uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o necessità.

A sorprendere l’anziano, sdraiato sulla spiaggia della Papeete Beach, sottostante via Silvio Novaro, è stata una pattuglia di carabinieri impegnata nel controllo del territorio. Quando i militari si sono avvicinati per chiedere all’uomo il motivo per cui si trovasse sulla spiaggia, questi ha mostrato l’autocertificazione in cui dichiarava di essere uscito per fare la spesa.