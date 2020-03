Imperia, il coronavirus non ferma l’escursione sul monte Monega

Imperia. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″, pubblicato nella GU n.52 del 1 marzo 2020; e in particolare l’art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento), che sottolinea l’ammissibilità a svolgere attività sportive di base o motorie svolte all’aperto a condizione che possano essere garantite le misure igienico sanitarie, l‘associazione MY ASD, rappresentata dal proprio consiglio direttivo, ha deciso di riprendere le normali attività.

Domenica 8 marzo si terrà perciò l’escursione sul monte Monega. «Il prossimo weekend saliremo fino alla vetta del monte Monega (1882m s.l.m) partendo dalla Loc. Case Fascei nel Comune di Montegrosso Pian Latte. Nella prima parte dell’escursione attraverseremo la faggeta lungo le pendici del monte dove potremo ammirare imponenti esemplari di faggio e, considerato l’andamento climatico del periodo, alcune prime timide fioriture. Una volta lasciato il bosco attraverseremo, invece, zone di pascolo fino al raggiungimento della vetta.

Dalla sommità si potrà godere di un vasto panorama che si estende su tuta la Valle Arroscia, la Valle Argentina e la Giara di Rezzo, fino alla costa. Tenuto conto dell’altezza e dell’andamento stagionale è vivamente consigliato portarsi una giacca a vento impermeabile. In vetta potrà essere presente ancora rara neve dura o ghiaccio.

L’escursione parte dalla loc. Case Facei a 6 km da Montegrosso Pian Latte (1276m s.l.m.). Dopo un breve tratto di strada sterrata prenderemo che il sentiero che, attraversando la faggeta, conduce alla margheria Pian del Latte (circa 1637m s.l.m.). Dalla Margheria, riprendendo per un primo tratto la strada sterrata, proseguiremo verso il Passo Pian del Latte. Vicini al passo inizieremo la risalita alla vetta (1882 m s.l.m) attraversando aree di pascolo lungo il crinale. Escursione consigliata a persone che abbiano un minimo allenamento di camminata su sentieri in salita e discesa. Alcuni tratti possono richiedere un po’ di impegno durante la discesa per presenza di pietrame sul sentiero che, con il fogliame, rende incerto l’appoggio del piede o per presenza di ghiaccio» – fanno sapere gli organizzatori.

Scheda tecnica

Dislivello: 600 m circa

Tempi percorrenza: 5:00 ore

Lunghezza: 8,00 km

Difficolta: Escursionistica

Dati logistici

(Spostamento con mezzi propri)

Ore 8 ritrovo (automuniti) a Imperia Oneglia – parcheggio Agnesi

Ore 8.40 Pieve di Teco presso il grande parcheggio nel centro storico (SP6); compattamento auto e arrivo in Loc. Case Fascei.

Rientro nel primo pomeriggio previsto per le 15 circa.

Il pranzo è al sacco (non incluso nell’escursione).