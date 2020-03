Imperia, giovane irregolare minaccia di morte la polizia e prende a calci l’auto di servizio: denunciato

Imperia. La notte scorsa, in via Berio angolo piazza Dante, la squadra volante della polizia ha notato un giovane che

avanzava barcollando con in mano due lattine di birra, visibilmente in stato di alterazione alcolica.

Alla richiesta dei documenti da parte degli agenti, lo straniero si è allontanato affermando di essere già stato controllato altre volte. Con pazienza, viste le sue condizioni, gli agenti lo hanno raggiunto facendosi consegnare il suo documento, dal quale emergeva, tramite controllo in banca dati, che il marocchino di 25 anni, era già stato colpito da un ordine del Questore a lasciare il territorio e si trovava dunque illegalmente sul territorio.

Non appena il fermato si è reso conto della denuncia che i poliziotti stavano per elevare a suo carico, ha iniziato ad agitarsi e ad urlare minacce di morte. L’agitazione e la violenza dello straniero è aumentata sino al punto che, dopo essersi rifiutato di firmare gli atti, ha iniziato a colpire l’auto di servizio con calci e pugni e, nei locali della Questura, prima ha colpito gli arredi gridando insulti e minacce e poi è arrivato a scagliarsi contro uno degli agenti tentando di colpirlo con testate.

Dopo averlo riportato alla calma, gli agenti hanno denunciato lo straniero per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e inosservanza della legge sull’immigrazione.