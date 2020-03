Imperia, emergenza coronavirus il sindaco Scajola la paragona all’11 settembre 2001

Imperia. Il sindaco di Imperia Claudio Scajola intervistato da Diego David in videoconferenza dal suo ufficio a Palazzo civico parla della situazione nel Paese e in città in piena emergenza coronavirus, facendo, tra l’altro, un paragone con il dopo 11 settembre 2001 vissuto dal primo cittadino del capoluogo nelle vesti di ministro dell’Interno.

Scajola dice che «prima di tutto viene la salute di tutti» ma parla anche della ripresa che verrà e invita i concittadini a «stare a casa».

Seguiranno altre interviste a sindaci, amministratori del territorio, ma anche a medici, personale sanitario, protagonisti anche involontari della vita quotidiana al tempo del Covid-19. Regia di Jacopo Gugliotta.