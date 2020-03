Imperia. Controlli dei carabinieri nel primo pomeriggio di oggi sulla superstrada di lungomare Vespucci nel capoluogo: i militari dell’Arma della Compagnia di Imperia, dotati di dispositivi di protezione, avvalendosi di una pattuglia di appoggio e di una operativa hanno fermato diversi autoveicoli per verificare i motivi per cui le persone si spostano.

Oltre alla consueta documentazione, patente e libretto, viene richiesto agli automobilisti, anche il modulo di autocertificazione (il ministero dell’Interno ne ha diffuso un’altra versione più completa) riportante i motivi per cui gli automobilisti stavano circolando.

In base al decreto di contenimento del coronavirus, infatti, si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, di emergenza, lavoro o salute, oltre alla possibilità di fare la spesa. Le autocertificazioni vengono poi verificate ad una a una, per esempio, contattando il datore di lavoro e in caso di dichiarazioni mendaci si rischiano denunce e sanzioni.

Gli operatori delle Forze dell’ordine sono muniti di moduli appositi, ma è preferibile portarselo da casa già compilato scaricandolo dal sito del Governo e sui tanti portali di informazione, in quanto ciò permette di accorciare i tempi.