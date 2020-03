Imperia, è nata una “Stella”. Festa del papà speciale per babbo Frau

Imperia. Festa del papà speciale per babbo Giuseppe Frau e, chiaramente, anche per mamma Arianna Agnelli che ieri pomeriggio hanno gioito per nascita della loro prima bimba, dal nome Stella.

Stella, un nome particolare, scelto dai genitori perché in tempi di coronavirus, nessun altro oltre alla mamma e all’ostetrica, compreso il futuro papà, ha potuto partecipare al momento del parto. Così è venuta al mondo la bimba, proprio come una stella solitaria capace di illuminare anche il buio più profondo. L’ospedale di Imperia, infatti, è impegnato nella tutela di tutti i pazienti e delle partorienti, a maggior ragione da quando il nosocomio è diventato l’unico punto nascite della provincia.

La piccola, in ottime condizioni di salute, è venuta al mondo con un peso di 3 chili e 620 grammi per 50 centimetri di lunghezza.