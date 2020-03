Imperia, dipendente della Croce Bianca positivo al Covid Trincheri: «Se volete darci una mano, state a casa»

Imperia. «Confermo che un nostro dipendente è ricoverato presso ospedale di Sanremo per Covid 19». A scriverlo sul proprio profilo Facebook è Bob Trincheri il presidente della pubblica assistenza che ha sede in piazza Roma.

«Il nostro dipendente per fortuna è in via di miglioramento. Sono rischi del mestiere dicono, rischi a cui personalmente non mi abituerò mai, conosciamo tutti i rischi, ma i Dpi sono quasi introvabili e tutti quelli che stanno facendo questo lavoro sono a rischio».



«Se volete darci una mano, vi chiedo di stare a casa non perché vogliamo una città deserta o limitare la vostra libertà, ma perché senza nessuno il virus si ferma nn si propaga e anche tu che sei convinto di stare bene potresti essere un asintomatico e portatore di virus senza saperlo. Noi oggi siamo stati colpiti duramente perché siamo una squadra e se colpisci uno di noi colpisci tutti. Però nello stesso modo oggi tutti sono pronti a difendersi e già da oggi saremo con le nostre tute da astronauti per aiutare chi veramente ha bisogno.Oggi il personale sanitario, volontari ma anche medici ed infermieri sono veramente persone fantastiche stanno dando tutto, sacrificano anche la loro famiglia e noi ai non addetti ai lavori chiediamo solo una cosa state a casa. Fatelo per noi così come noi rischiamo la nostra vita per voi», conclude Trincheri.