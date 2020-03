Imperia, consigliere affetto da Covid -19 presente in Comune Chiarini: «La commissione era stata annullata»

Imperia. La consigliera comunale del Pd Enrica Chiarini, presidente della Prima commissione, interviene in merito alla convocazione della riunione 9 marzo alla quale ha partecipato il capogruppo di “Imperia Insieme” Claudio Ghiglione risultato positivo al Covid -19 e ricoverato in terapia intensiva al “Borea” di Sanremo.

«La Commissione consiliare I da me presieduta prevista per il giorno considerata la particolare e rischiosa situazione, è stata rinviata a data da destinarsi a seguito di consultazioni effettuate anche con diversi membri della commissione stessa. La pratica in questione non meritava un’urgenza tale da mettere a rischio i membri della commissione e dipendenti comunali», scrive la Chiarini.

La riunione relativa al regolamento del “Mercato degli Orti” alla quale ha partecipato Ghiglione era prevista in forma congiunta con la Seconda commissione presieduta da Andrea Landolfi che non ha provveduto alla cancellazione. L’incontro si è svolto comunque, sia pure in sala consiliare con il rispetto delle distanze anche con la partecipazione di una delegazione di ambulanti.