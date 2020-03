Imperia. Cena di pesce a soli 27 euro. È quello che offre l’Antica Taverna di Porta Martina, situata al Parasio, uno dei luoghi maggiormente caratteristici della Liguria, nel centro storico di Porto Maurizio, stretto tra caruggi impregnati di storia e del profumo del mare.

Il ristorante, originariamente un vecchio fondo, dispone di un’ampia sala interna e un ampio dehor posto in una posizione strategica per poter godere della brezza serale e della tranquillità del centro storico.

Una location famigliare e accogliente propone un’ottima cucina di pesce e piatti tipici della cucina italiana con possibilità di scelta tra il menù degustazione, quello alla carta ed un menù per l’offerta del pranzo.

«Il menu degustazione permette un’esperienza diversa dove, a soli 27 €, verrete guidati in un vero e proprio percorso degustativo, che vi sorprenderà per la scelta degli ingredienti e il loro buon utilizzo, tutto lavorato fresco e al momento – fanno sapere dall’Antica Taverna – Potrete deliziarvi tra una selezione di 2 antipasti come spiedini di calamari o antipasto Antica Taverna, un assaggio di specialità di pesce e proposte di terra del territorio, un primo, come l’ottima calamarata con paccheri e pachino, tagliolini freschi cicale e pomodorini o carbonara di mare, ed un secondo, come bistecca di spada pescato nel Mar Ligure o frittura di calamari e gamberi, compreso un quarto di vino, acqua e un dolce. La prenotazione è gradita».

Il pescato del giorno è il protagonista assoluto alla tavola de L’Antica Taverna, pertanto non esitate a prenotare per non perdere l’opportunità di gustare i piatti e le specialità offerte dallo chef.