Imperia, in caso di emergenza i cittadini riceveranno una telefonata del sindaco

Imperia. È attivo da oggi a Imperia “Sindaci in Contatto 2.0“, il sistema progettato per comunicare facilmente e istantaneamente con tutta la cittadinanza.

In casi di emergenza o di comunicazioni istituzionali di rilievo, i cittadini riceveranno una chiamata vocale del sindaco sul proprio numero di telefono. Nel caso in cui la comunicazione riguardi solo una zona circoscritta della città, la chiamata arriverà soltanto agli abitanti di quelle vie e di quei quartieri.

Il sistema, già attivo in Comuni come Firenze, Livorno, Napoli e utilizzato anche nel corso dell’attentato della Promenade Des Anglais a Nizza, si basa su un’applicazione installata sul telefono del sindaco e su una piattaforma in cloud realizzata in collaborazione con Google, che gli permettono di registrare un messaggio vocale e di inviarlo massivamente a tutti i residenti del Comune in caso di comunicazioni importanti sulla sicurezza.

Le telefonate arriveranno sui numeri di telefonia fissa già presenti sugli elenchi telefonici. La cittadinanza è invitata a iscriversi per ricevere le comunicazioni anche sul proprio cellulare. Per farlo è sufficiente telefonare al numero verde 800 96 04 01 e seguire le istruzioni oppure compilare il modulo online raggiungibile sulla homepage del Comune o al portale www.imperia.sindacincontatto.it

«Mai come in questo momento ci rendiamo conto di quanto sia importante informare la popolazione in maniera rapida e precisa. Questo strumento permetterà di accorciare le distanze con i cittadini. Oggi abbiamo l’emergenza legata al coronavirus, ma non dimentichiamoci delle allerte meteo che caratterizzano i nostri autunni. L’invito forte ai cittadini è di iscriversi con il proprio numero di cellulare per garantire il massimo potenziale al sistema. Una cittadinanza meglio informata durante le emergenze è una cittadinanza più sicura», commenta il sindaco Claudio Scajola.