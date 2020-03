Imperia, caso di Covid-19 alla Sant’Anna. L’azienda: “Non ha contratto il virus da noi”

Imperia. «In merito alcune notizie apparse su alcune testate locali, relativamente ad un ospite entrato in struttura con provenienza dall’ospedale in presenza di tampone negativo (nel pieno rispetto delle indicazioni e procedure emanate da ALISA in merito al Covid-19), si precisa che lo stesso è stato in seguito trasferito nuovamente in ospedale per un aggravamento dei suoi pregressi problemi neurologici.L’utente in questione, dopo alcuni giorni di permanenza in ospedale, sarebbe risultato positivo ad un successivo tampone. A dichiararlo è la della clinica imperiese.

Intendiamo precisare – continua la direzione in una nota stampa – che l’utente in questione non risulta essere mai stato affetto da Covid-19 fino a quando è stato presente presso la casa di cura Sant’Anna, escludendo pertanto l’ipotesi di infezione contratta all’interno della Struttura e ritenendo non fondate alcune notizie diversamente pubblicate.

A ogni buon conto, a tutela di tutti i pazienti ed ospiti, nonché del personale e degli operatori in servizio, ci siamo attivati, con effetto immediato, per rinforzare ulteriormente tutte le procedure operative e sanitarie di sicurezza a presidio della struttura, proseguendo nell’esercizio dell’assistenza secondo le migliori pratiche sanitarie vigenti, in piena ottemperanza con le direttive e procedure emanate da Asl1, Alisa e tutte le autorità competenti in materia Covid-19, invitando tutti ad attenersi rigorosamente alle indicazione e prescrizioni dei nostri sanitari in materia».