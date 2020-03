Imperia, arbitri di calcio in lutto per la scomparsa di Giovanni Ramella

Imperia. La Sezione Aia di Imperia è in lutto per la scomparsa, all’età di 72 anni, del socio Giovanni Ramella. Ramella era ricoverato all’ospedale di Sanremo.

«Gianni, come lo conoscevamo tutti, era diventato arbitro nel 1973. Successivamente nel 1982 era entrato a far parte del corpo assistenti, ruolo con cui aveva raggiunto la Serie C. Nel 1989 era transitato fuori quadro, svolgendo poi l’attività di osservatore arbitrale al servizio dei giovani colleghi. Molto attivo a livello associativo, è stato per diversi anni Componente del Consiglio Direttivo, ricoprendo anche il ruolo di Vicepresidente della Sezione di Imperia. La sua lunga appartenenza all’AIA era stata premiata nel 1995 con la nomina ad arbitro benemerito. Tutti i colleghi lo ricorderanno sempre con affetto, avendone apprezzato le qualità umane e la simpatia con cui ha accompagnato tanti momenti associativi con la sua musica», si legge sul pagina Facebook dell‘Aia di Imperia.