Imperia, al tempo del coronavirus allenamenti social per il Caramagna Calcio

Imperia. Il Caramagna F.C. è una piccola ma vivace realtà sportiva. Partita come espressione calcistica dell’omonimo quartiere di Imperia, ora vanta un vasto bacino di utenza. Nell’impossibilità di proseguire i propri allenamenti (causa COVID-19) ha deciso di portare a casa degli oltre cento ragazzi tesserati una simpatica iniziativa social.

Angelo Melchiorre, giovane mister racconta: «È nato tutto quasi per caso. Abbiamo creato un canale YouTube, poi invitato i ragazzi ad iscriversi. Il nostro compito è quello di preparare contributi video che riversiamo regolarmente sul canale stesso. Si va dal condividere brevi tutorial con esercizi da fare a casa a giochi, contest, gare, quiz che mettano alla prova i nostri atleti e le loro famiglie. Ovviamente abbiamo dei limiti tecnologici, ma comunque ci proviamo, tra le altre cose divertendoci molto. Alcuni filmati ad esempio li abbiamo dovuti rifare più volte perché non riuscivamo a trattenere le risate, condivideremo anche i nostri errori».

Roberto Barla, socio fondatore del Caramagna F.C. aggiunge: «La nostra società da sempre si regge sul volontariato e abbiamo pensato che in un momento di incertezza come questo fosse nostro dovere portare ai ragazzi un sorriso in più. Ringrazio pubblicamente gli allenatori e quanti da subito si sono resi disponibili alla realizzazione di questo piccolo e significativo progetto. Mi auguro vivamente, senza presunzione alcuna, che altre realtà sportive possano avviare iniziative analoghe in modo da creare una grande comunità fra i ragazzi imperiesi».

Ecco di seguito il messaggio inviato ai calciatori: «Siamo sempre con voi. Ciao ragazzi, purtroppo è qualche giorno che non ci si vede e forse dovremo aspettare ancora un po’. Ci mancano gli allenamenti e le partite, ci mancano la vostra energia e il vostro entusiasmo, ci mancano i vostri sorrisi e perfino i vostri pianti. Così, solo se siete d’accordo, abbiamo pensato di portare a casa vostra un piccolo pezzo del nostro club… il Caramagna Football Club! Se vorrete, potrete ritrovarci su YouTube!!! (Cliccate sul link https://www.youtube.com/channel/UC5fl8_da9Ni22GkR22FukpQ. Cliccate su Iscriviti –> Cliccate sulla campanella, così appena pubblichiamo un video vi arriverà la notifica sul telefono). Una serie di contenuti video, giochi e contest ideati, realizzati e messi a disposizione dai vostri allenatori con l’obiettivo di coinvolgervi e mantenere viva la nostra passione. Vi aspettiamo!».