Imperia, 69 dipendenti Asl 1 positivi al Covid-19

Imperia. Sono almeno 137 i medici, infermieri e Oss positivi al coronavirus tra ospedale san Martino, Galliera, le strutture del Tigullio e la Asl1 Imperiese. In quest’ultima i casi sono 69. Lo scrive l’agenzia Ansa.

Sono circa 40 al Galliera su 300 tamponi effettuati. Lo si apprende dall’Asl, secondo cui altri sanitari sono a casa in attesa del risultato del test. Al san Martino sono 17. Lo rende noto l’ospedale spiegando che sono stati 317 i tamponi effettuati. Alcuni referti sono ancora in attesa del risultato. Sono 11 i positivi al Covid-19 negli ospedali del Golfo del Tigullio. Lo ha reso noto la Asl4 Chiavarese. L’ospedale in prima linea è quello di Lavagna, dove è in funzione anche un reparto di terapia intensiva e dove è stata allestita una tenda esterna al pronto soccorso per il triage. Sono impegnati nel contenimento del contagio anche gli ospedali di Sestri Levante, Chiavari e Rapallo che garantiscono tra l’altro il servizio di guardia medica notturna, con i medici spesso chiamati a fronteggiare persone con sintomi da visitare a domicilio.