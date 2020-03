Il sindaco di Arma di Taggia, positivo al coronavirus, celebra su Facebook la festa del papà

Arma di Taggia. In un video messaggio sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Arma di Taggia Mario Conio ha ringraziato i cittadini per l’affetto dimostrato nei suoi confronti. «Per fortuna sto bene, non ho più la febbre, questa malattia sta facendo il suo corso», dice, nel video realizzato oggi in occasione della festa del papà

Il link: https://www.facebook.com/MarioConioInsieme/videos/252926599053078/