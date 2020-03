Sanremo. «Hai voglia del Brandacujun del ristorante Da Nicò votato da Alessandro Borghese in 4 Ristoranti come il migliore della puntata? Nessun problema, te lo portiamo a casa noi!». E’ l’offerta del Ristorante Da Nicò, che in questo periodo di emergenza sanitaria a causa del coronavirus mette a disposizione dei sanremesi un nuovo servizio: consegne gratuite a domicilio in tutta la città di Sanremo.

Un sistema utile per far sì che le persone restino a casa e possano al contempo degustare le prelibatezze, a base di prodotti del territorio, della trattoria del Porto. In pochi minuti le ordinazioni saranno consegnate, ancora calde, alla propria abitazione gratuitamente.

Il servizio di consegna a domicilio è disponibile sia a pranzo che a cena nei seguenti orari:

– a pranzo dalle 12 alle 15

– a cena dalle 18 alle 22.

Per prenotazioni contattare il +39 0184 501988, via Whatsapp il +39 328 131 6762 o su http://m.me/ristorantedanicosanremo. Ci si può inoltre registrare alla newsletter Whatsapp su http://bit.ly/RistorantedaNicoNews.

Il menù:

– Antipasti, 10€

Polpo e patate

Brandacujun

Flan di funghi al profumo di tartufo

Salmone marinato

Carpaccio di pesce spada affumicato

- Primi, 12€

Spaghetti ai frutti di mare

Spaghetti con Gamberi di Sanremo

Spaghetti alla bottarga

Lasagne al salmone

– Secondi, 17€

Filetto di pesce ai carciofi

Filetto di pesce alla ligure

Frittura di calamari

– Contorni, 3€

Patatine fritte

Verdure grigliate

Insalata

– Dessert, 3€

Tiramisù e dolci della casa