Il Principe Alberto II di Monaco positivo al coronavirus

Monaco. Il Principe Alberto II di Monaco è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il governo monegasco in una nota. Il suo stato di salute non desta alcuna inquietudine tra i suoi sudditi.

Sua Altezza Serenissima ha lanciato un nuovo appello alla popolazione chiedendo a tutti di rispettare le restrizioni previste per contrastare la diffusione del virus.

Il principe sovrano è seguito da vicino dal suo medico e dagli specialisti del centro ospedaliero Princesse Grace di Monaco e continua il suo lavoro dallo studio del suo appartamento privato.

Anche il Ministro degli Interni Patrice Cellario e il Ministro di Stato Serge Telle sono risultati positivi al coronavirus.

