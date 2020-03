Il Ponente si muove per acquistare ventilatori polmonari, Cosentino della RaNaBo: «Ognuno di noi può fare la differenza»

Bordighera. Lo sport locale si mobilita per la raccolta fondi de Il Ponente si muove. Dopo il giovane ciclista bordigotto Oliviero Troia, anche la Rari Nantes Bordighera 1946 aderisce all’iniziativa per aiutare l’ospedale di Sanremo in piena crisi sanitaria da coronavirus. Il ricavato raccolto verrà infatti utilizzato per l’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl 1 Imperiese.

«Anche la RaNaBo aderisce alla bella iniziativa de Il Ponente si muove di Gabriele Chiappori per l’acquisto di respiratori per l’ospedale di Sanremo. Questo momento è molto difficile, ognuno di noi può fare la differenza anche donando un piccolo contributo. Facciamo squadra ancora una volta – è l’appello del capitano del gruppo under 16 Tommaso Cosentino - Grazie di cuore».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario : Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)