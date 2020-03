Il meteo di Pennellatore e Portosole per il mare della Riviera dei Fiori, Costa Azzurra fino alla Corsica

Sanremo. Ecco il a cura di Achille Pennellatore Coromines e Portosole per il mare della Riviera dei Fiori, Costa Azzurra e zona del largo fino alla Corsica.

E’ valido dalla per oggi e domani.

SITUAZIONE SINOTTICA ALLE ORE 16 LOCALI SU RIVIERA DEI FIORI, COSTA AZZURRA, CON EVOLUZIONE.

Esile e soprattutto temporaneo promontorio anticiclonico fra una vecchia depressione ormai sul Tirreno e la prossima, ancora sul Golfo del Leone. E’ in procinto di raggiungere le nostre zone nella giornata di domani, giovedì, approfondita a 994/996 hPa con il fardello di un sistema frontale completo e saccatura in quota. Per il fine settimana si entrerà in condizioni anticicloniche.

PREVISIONE PER LA SERATA E LA PROSSIMA NOTTE, (perc. possibile di bugia, 10%)

Poco nuvoloso per cominciare, poi nuvoloso e infine molto nuvoloso verso l’alba. Visibilità da buona a discreta. Temperatura minima sulla costa compresa fra 5° e 8°.

Sulla costa, vento variabile 5/15 nodi o brezza di terra. Mare mosso a 14°. Sulla zona del largo, inizio della circolazione antioraria depressionaria 15/20 nodi con mare fra mosso e molto mosso.

PREVISIONE A 24 ORE, PER DOMANI, GIOVEDI’ 5 MARZO (perc. possibile di bugia, 15%)

Completamento della copertura nuvolosa nella mattinata con inizio delle precipitazioni, dapprima nelle zone interne poi in estensione a tutte le zone nella giornata, serata e prima parte della notte. Limite pioggia/neve sui 1750 metri in abbassamento nella giornata a 1600 e poi 1400. Schiarite molto timide per l’alba di venerdì. Possibile un accumulo di pioggia fra 15 e 25 mm fra la costa e l’interno, fino a 10 cm di neve sulle Alpi Marittime/Liguri. Visibilità tendente a scarsa e poi a migliorare dalla nottata. Temperature massime sulla costa fra 11° e 13°. Sulla costa, vento in diposizione fra E e NE 10/15 nodi in virata a SW dalla serata con qualche rinforzo a 20 nodi. Mare mosso. Al largo, vento depressionario 10/20 nodi, si orienterà a fine pomeriggio a SW rinforzando a 28/33 nodi. Mare da molto mosso ad agitato.

PREVISIONE 48 ORE, PER DOPODOMANI, VENERDI’ 6 MARZO (perc. possibile di bugia, 20/25%)

Residua nuvolosità di prima mattinata, uno o due piovaschi nell’interno o un nevasco dai 1350 metri. Dalla tarda mattinata progressive schiarite, più generose nella serata e notte. Temperature minime sulla costa fra 6° e 9°, massime fra 11° e 14°.

Sulla costa, vento da W 20/30 nodi localmente 40, poi Rebosso fra E e NE 10/20 nodi dal pomeriggio. Mare fra molto mosso e agitato in via di spianamento dal pomeriggio con l’avvento del Rebosso.

Per il largo, vento da SW 30/40 nodi con raffiche più forti. Mare agitato, localmente molto agitato più a Sud.

PREVISIONE A 72 ORE, PER SABATO 7 MARZO (perc. possibile di bugia, 30/35%)

Soleggiato, nuvolosità localizzata e di passaggio. Visibilità buona. Temperature minime in calo, fra 4° e 7° sulla costa, fra 11° e 13° le massime. Sulla costa, vento variabile 5/15 nodi con ritorno alle brezze termiche. Mare ancora mosso. Per il largo, vento da N 20/25 nodi con mare agitato in calo a molto mosso.

ULTERIORE LINEA INDICATIVA DI TENDENZA A SEI GIORNI (vergognosa percentuale possibile di bugia)

DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9: Soleggiato, poco nuvoloso. Temperature stazionarie o in piccolo aumento le massime. Vento variabile 5/15 nodi sulla costa con mare finalmente tendente a poco mosso. Per il largo, vento da NW moderato con rinforzi e mare da molto mosso a mosso.