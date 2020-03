Il meteo di Achille Pennellatore e Portosole per il mare della Riviera dei Fiori e Costa Azzurra fino alla Corsica

Sanremo. «Meteo controcorrente per il mare della Riviera dei Fiori, Costa Azzurra e zona del largo fino a Corsica dal 6 marzo – fa sapere Achille Pennellatore – Solo per la metà Sud del Golfo Ligure, burrasca forza 8 fra SW e W in attenuazione nella notte su sabato».

«Avvisi per le sedi locali di protezione civile: codice di vigilanza meteo verde, nulla da segnalare. Giallo solo per le Alpi Marittime, rischio di valanghe. Depressione sul Golfo Ligure che è prevista muoversi vero il Tirreno venerdì, e poi avvio di condizioni anticicloniche. In situazioni normali, le raffiche di vento possono essere superiori del 40% al vento medio. Le onde massime possono arrivare anche a due volte lo stato del mare previsto.

Venerdì sarà soleggiato nella mattinata, temporaneamente nuvoloso. Nel pomeriggio, piccola ritornante occlusa con Cumuli sulle Alpi Marittime e Liguri e qualche fenomeno d’instabilità da monte verso mare nelle tre valli che ci interessano (Roya, Nervia, Argentina), in esaurimento prima di sera. Visibilità buona, tranne nel pomeriggio sotto l’Instabilità. Temperature massime sulla costa fra 14° e 16°. Sulla costa e la metà Nord del Golfo Ligure, vento variabile 10/15 nodi raramente 20, con mare mosso sulla costa, molto mosso al largo. Per la metà Sud del Golfo Ligure, fra W e NW 20/30 nodi localmente 40, in calo in fin di notte. Mare agitato, in calo all’alba.

Previsione per sabato 7 marzo (perc. possibile di bugia, 20/25%). Soleggiato, poco nuvoloso, temperature più o meno stabili. Vento in riduzione a 5/15 nodi con mare mosso in calo a poco mosso sabato. Residuo vento da N 10/20 nodi nella mattinata al largo con mare mosso.

Previsione per domenica 8 marzo (perc. possibile di bugia, 30/35%). Soleggiato, poi velato. Visibilità buona. Temperature stazionarie. Vento fra SE e SW 5/15 nodi, poi da SW/W nel pomeriggio con qualche rinforzo a 20 nodi. Mare fra poco mosse mosso.

Lunedì 9 e martedì 10 marzo: schiarite predominanti. Temperature in lieve aumento. Vento intorno W moderato con rinforzi. Mare fra mosso e molto mosso» - fanno sapere Achille Pennellatore Coromines e Portosole – Sanremo Servizi di Pubblica Utilità.