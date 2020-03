Il medico sanremese Luigi Muscio aderisce a Liguria Popolare, Bissolotti: «Acquisto prezioso per il nostro movimento»

Sanremo. Liguria Popolare annuncia l’adesione al movimento del dottor Luigi Muscio, sanremese, medico di base e già direttore del servizio sanitario della polizia di stato della provincia di Imperia. Candidato alle recenti elezioni amministrative a sostegno del sindaco Biancheri, è risultato primo dei non eletti nella lista Avanti Insieme.

Muscio dichiara: «Dopo diversi incontri con i vertici di Liguria Popolare e dopo avere valutato la bontà del progetto per la regione ed in particolare per la provincia di Imperia, ho deciso di aderire al movimento civico. Il buon governo del presidente Toti merita una continuità e un forte sostegno. Mi impegnerò al massimo per far crescere Liguria Popolare sul nostro territorio con un appoggio concreto alla candidatura alle regionali del vicepresidente Antonio Bissolotti».

«Il dottor Muscio , medico conosciuto e stimato in tutta la provincia – dichiara Bissolotti – è un acquisto prezioso per il nostro movimento ed è la conferma della continua crescita di Liguria Popolare nel ponente ligure».