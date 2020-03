Il Lions Club Ventimiglia “sforna” per il Saint Charles di Bordighera

Ventimiglia. L’emergenza Coronavirus ha iniziato a manifestarsi in tutta la sua gravità, i soci del locale Lions Club si sono chiesti in che forma avrebbero potuto soddisfare i nuovi bisogni della comunità.

Sentiti anche i vertici della direzione sanitaria dell’ASL 1 Imperiese, i Lions di Ventimiglia, al fine di dare una tangibile, ma soprattutto, rapida risposta, hanno deciso d’indirizzare le risorse verso il benessere del personale sanitario, fornendo prodotti da forno per tre volte alla settimana e per almeno un mese a tutti i reparti dell’ospedale St. Charles, interessando così ben tutti i dipendenti: medici, infermieri, tecnici, impiegati e personale ausiliario.

Spiega il Presidente del Lions Club, Roberto Capaccio: “avevamo tante opzioni, per esempio comprare delle mascherine o meglio attrezzature per la respirazione assistita, ma la difficilissima reperibilità di questi presìdi, il cui acquisto per numeri significativi è stato accentrato a livello statale, non coincideva con la volontà di dare subito un aiuto tangibile. E’ dalla settimana scorsa che abbiamo messo in piedi questa operazione, e, dai riscontri che riceviamo da parte del personale del St. Charles, direi che abbiamo centrato l’obiettivo”.

“L’Ospedale di Bordighera sta svolgendo un ruolo importantissimo in questo momento – aggiunge Luigi Amorosa, medico ospedaliero e Lion – permettendo all’Ospedale di Sanremo di alleggerirsi dei casi non Covid per concentrarsi sul trattamento dei pazienti infetti o sospetti di esserlo. Tanti operatori, di buon grado, si sono improvvisamente trovati a lavorare in altri reparti, con nuovi colleghi e con nuove sfide assistenziali; ecco perché un piccolo segno di riconoscenza e di sollievo ci è sembrata la cosa giusta da fare”.

Tra l’altro l’idea del Lions Club Ventimiglia è stata ripresa dal Lions Club Sanremo Matutia per gli operatori sanitari dell’Ospedale di Sanremo.

“Dobbiamo certamente ringraziare gli operatori sanitari e i nostri soci – conclude Erika Demaria – ma anche l’esercizio commerciale Mirella Panetteria di Bordighera che, oltre ad aver contribuito concretamente, si sta occupando della consegna dei prodotti da forno tre volte alla settimana”.