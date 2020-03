Genova. «Le scuole torneranno ad aprire a partire da mercoledì 4 marzo ove ottemperino ai dispositivi necessari a garantire sicurezza ed igiene, uno per tutti i distributori con disinfettante per le mani fuori dalle aule, oltre, naturalmente, alle pulizie straordinarie. Martedì sera faremo il punto. L’Università, invece, viene chiusa per tutta la settimana ma si terranno esami o sessioni di laurea che non si possono rimandare. Se ci sono state incomprensioni è dovuto alla situazione al cambiamenti che avvenivano ora per ora». Il presidente della Regione Giovanni Toti, conferma la riapertura delle scuole in tutte la Liguria alle condizioni illustrate dal governatore nel punto stampa serale.

Il certificato medico per il rientro a scuola verrà richiesto solo per malattia infettiva ha precisato l’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo. I dispositivi dovranno essere forniti dal Miur, il ministero dell’Istruzione che potrebbe anche rivolgersi alla Protezione civile. Le scuole in provincia di Imperiua rimarranno chiuse, quindi, lunedì e martedì, almeno.

Nella provincia di Savona per decreto del presidente del consiglio restano in vigore le limitazioni, ovvero chiusura dei teatri, divieto di manifestazioni con pubblico.

Confermato il numero dei contagi sul territorio ligure, sono una ventina. Per quanto riguarda gli alberghi di Alassio e Laigueglia si sta completando l’accompagnamento presso i loro domicili o negli ospedali delle regioni di provenienza. Resteranno, quindi, i soli titolari e i dipendenti.

Il Dipartimento del Turismo sta ragionando sulla possibilità di verifiche sui gruppi provenienti dalle zone a rischio in maniera più strutturato, responsabilizzando i titolari degli alberghi che dovranno la presenza di gruppi lombardi.