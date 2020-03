Il Covid-19 confermato come pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità

Il Covid-19 è stato ufficialmente riconosciuto come pandemia globale. Ad annunciarlo, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento tenuta a Ginevra, è stato il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’Oms ha dunque ammesso l’emergenza sanitaria internazionale, mostrandosi preoccupata per la velocità di propagazione del virus. La crescita dei casi di infezione fuori dalla Cina infatti nelle ultime due settimane è aumentata di ben tredici volte.

«Questa è la prima pandemia della storia che possiamo controllare, diversi paesi hanno dimostrato che questo virus può essere soppresso e controllato», ha dichiarato il presidente dell’Oms, ringraziando per il loro lavoro di contenimento Italia, Iran e Corea del Sud.

«Paesi diversi si trovano in scenari diversi che richiedono una risposta su misura – ha dichiarato Ghebreyesus – . Non si tratta di contenimento o mitigazione, ma di entrambi. Tutti i paesi devono adottare una strategia globale combinata per controllare le loro epidemie e scacciare questo virus mortale».