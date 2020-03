Il coronavirus non ferma la musica, su Facebook QLtura regala dj set online

Sanremo. In questi giorni bui e a tratti sconcertanti, siamo tutti a casa uniti per una buona causa: quella di far sì che il virus vada via il prima possibile, con la speranza di poter tornare il più presto possibile alla propria routine.

Cercando di far passare il tempo come si può: c’è chi cucina, chi pulisce, chi lavora da casa, ma non dimentichiamoci della categoria colpita per prima, quella della discoteca e della movida, giustamente fermata per contenere quello che si può chiamare un evento storico per tutto il mondo.

«Ma la musica non si ferma – racconta il team leader di QLtura Davide Starace – ci sono tantissimi dj nella nostra Liguria, tutti nel loro piccolo stanno dando un contributo, proponendo delle dirette Facebook dalla propria abitazione tutti i giorni.

Questa iniziativa è per far sì che appunto la musica non si fermi mai, e regali qualche ora giornaliera di spensieratezza a tutti, ovviamente gratis. Dalla nostra pagina QLtura, tutti i giorni dalle 18 i nostri dj si alterneranno in set da mezz’ora»

La pagina Facebook per seguire i dj set è: www.facebook.com/QLturateam/