Il coronavirus mette in crisi anche Monaco: il Consiglio Nazionale lamenta mancanza di mascherine

Monaco. Se in Italia i politici, dai presidenti delle Regioni agli amministratori comunali, combattono per avere un numero congruo di mascherine per proteggere i propri dipendenti dal pericolo di contrarre il coronavirus, non è detto che altrove la situazione sia migliore. Non sembra esserlo, ad esempio, nel principato di Monaco dove ad essere contagiato è stato pure Sua Altezza Serenissima il principe Alberto II.

A lamentare mancanza di mascherine e tamponi per la cittadinanza è stato il Consiglio Nazionale monegasco. Approfondiamo l’argomento con il direttore di QE-MAGAZINE Maria Bologna. Ecco il link: https://qe-magazine.com/principato-di-monaco-il-sovrano-invita-alla-solidarieta-il-consiglio-nazionale/