Sanremo. Lunedì 2 marzo la squadra Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha fronteggiato il S. Giovanni Volley nel campionato U14/F FIPAV. La formazione matuziana non è riuscita ad ottenere la vittoria, uscendo sconfitta dallo scontro solamente al quinto set, perdendo 3/2.

Le ragazze della coach Fontanesi hanno lottato e giocato esprimendo buone fasi di gioco ma anche qualche disattenzione di troppo. Nulla cambia per quanto riguarda la classifica in quanto le matuziane mantengono la 3° posizione, perdendo il derby cittadino vinto all’andata per 3/2.

Nella giornata di mercoledì 4 marzo si è giocata la prima partita del campionato U12 FIPAV dove si sono fronteggiate la Mazzucard e la RVS F.lli Pezzana nel derby cittadino. Partita molto combattuta a fasi alterne dove la formazione Mazzu è riuscita ad imporsi per 2/1 mostrando una buona prova di carattere.

Nonostante la partita sia stata molto difficile, le giovani ragazze Green sono riuscite ad imporsi esprimendo buone fasi di gioco e buona coesione di squadra. Queste due partite sono stati gli ultimi due incontri disputati nel comune di Sanremo in quanto, per l’emergenza coronavirus, la Fipav ha stabilito l’interruzione degli allenamenti e di tutti i campionati fino al 15 marzo.