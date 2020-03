Il coronavirus ferma il Video Festival Imperia, la quindicesima edizione non sarà a maggio

Imperia. «Siamo stati costretti a decidere: la quindicesima edizione del Video Festival Imperia non potrà essere realizzata nelle date previste, dal 5 al 9 maggio: impossibile prevedere se la situazione Covid 19 ce lo consentirà, e in ogni caso impossibile proseguire nei dettagli dell’organizzazione in questi giorni, presupposto indispensabile per rispettare le date che avevamo prefissato. Noi dello staff speriamo di poter rinviare all’autunno 2020, in quanto il programma è – naturalmente – in avanzata fase di completamento» – fanno sapere gli organizzatori.

«Non appena lo sviluppo della situazione sanitaria italiana e internazionale ci consentirà di valutarne l’effettiva fattibilità, renderemo note le nuove date, tenendo conto della disponibilità della Regione Liguria, del Comune di Imperia, e di tutti i partner coinvolti a vario titolo nell’evento.

Nel frattempo, il Video Festival Imperia vi invita a rispettare le prescrizioni e le limitazioni imposte dai decreti in questi tempi difficili per il mondo intero» – dicono.