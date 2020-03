“Il Bello dello Sport”, non si ferma il concorso scolastico di Stelle nello Sport: gli studenti disegnano da casa

Genova. Distanti ma uniti, anche nel raccontare o disegnare “Il Bello dello Sport”. Non si ferma il concorso scolastico di Stelle nello Sport riservato agli studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado.

Prima della chiusura delle scuole sono stati consegnati 10.000 moduli per realizzare il proprio elaborato. E chi non lo avesse ricevuto a scuola lo può scaricare al link https://www.stellenellosport.com/wp-content/uploads/2020/03/IlBellodelloSport_Scuole_StellenelloSport2020_low.pdf

Chi non potesse scaricare il modulo potrà utilizzare un semplice foglio formato A4 indicando in alto Nome e Cognome, Scuola e Classe, oltre a una mail del genitore per ricevere poi le informazioni sullo sviluppo del concorso.

Ogni studente potrà così, da casa, preparare il proprio elaborato. Raccontare in un testo (di massimo 15 righe) o disegnare “il bello dello sport”. Un modo per trasmettere l’emozione che lo sport sa regalare, immortalare i valori positivi dello sport e, perché no, immaginare la propria disciplina preferita in attesa di poter tornare a praticarla con gli amici di sempre.

«Siamo davvero felici – racconta Marco Callai, coordinatore del concorso – perché sono stati proprio i docenti a sollecitare la prosecuzione del concorso, potendo così coinvolgere i loro studenti nella didattica a distanza». Gli elaborati potranno essere scansionati o anche semplicemente fotografati con il telefonino e quindi inviati direttamente alla mail info@stellenellosport.com.

«Riteniamo sia una bella attività per i ragazzi costretti a casa – prosegue Marco Callai - Un modo per pensare a qualcosa di positivo e per disegnare il proprio sport, in attesa di poter tornare a praticarlo con i propri amici. La tecnologia oggi ci permette di portare avanti questi progetti anche in un momento delicato come questo e, paradossalmente, siamo certi che la partecipazione sarà ancora più grande. Siamo davvero felici di poter rappresentare con questo concorso un momento positivo per la Scuola e gli studenti, in attesa di poter tornare a incontrare i ragazzi con i nostri Campioni nel ciclo di eventi “Una Classe di valori”».

Per tutte le informazioni sulle attività di stelle nello Sport per le Scuole consigliamo di visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola