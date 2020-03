Igienizzanti, dispenser, nebulizzatori: le scuole di Ospedaletti pronte alla riapertura

Ospedaletti. E’ praticamente tutto pronto per la riapertura delle scuole a Ospedaletti. Il Comune, seguendo alla lettera le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e la relativa Ordinanza Regionale, ha avuto conferma dell’arrivo di tutto il materiale necessario per poter permettere la riapertura del plesso scolastico di corso Marconi nella mattinata di mercoledì 5 marzo.

Igienizzanti, dispenser, nebulizzatori e tutto quello che è necessario sono giunti a destinazione come confermato nel primo pomeriggio odierno. Nel caso in cui l’Ordinanza avesse dato il via libera per la riapertura delle scuole già nella

giornata odierna, come sembrava potesse essere in un primo momento, il Comune di Ospedaletti si era attivato procedendo alla totale igienizzazione di tutte le aule nella giornata di venerdì 29 febbraio.

Quindi, oggi e domani si lavora all’interno dell’edificio scolastico solo per rispettare al 100% le norme contenute nel relativo Decreto e per garantire agli studenti e ai loro parenti la massima tranquillità nella ripresa delle lezioni nel totale rispetto delle regole.

Per quanto riguarda le manifestazioni, è confermato l’appuntamento in calendario venerdì 6 marzo presso la biblioteca civica di Ospedaletti in corso Regina Margherita. Si tratta del secondo di tre incontri facenti parte della rassegna letteraria “La Riviera dei Libri – Cervo in blu… d’inchiostro” a cura di Francesca Rotta Gentile.

A partire dalle 17 e con ingresso libero, l’ospite sarà Annarita Briganti, scrittrice e giornalista culturale che presenta il suo libro ‘Alda Merini, l’eroina del Caos’ (ed. Cairo) dedicato alla poetessa Alda Merini in occasione delle Festa della Donna. A presentare ed intervistare la scrittrice sarà la professoressa Emanuela Rotta.

Sabato 7 marzo si terrà l’appuntamento che era previsto sabato 29 febbraio per l’apertura dell’evento ‘E’ tempo di…carciofi’ , rimandato per emergenza sanitaria. A partire dalle 10 appuntamento presso il portico del Comune di Ospedaletti per una passeggiata guidata sino al Santuario delle Porrine e alle coltivazioni di carciofi con la guida naturalistica Marco Macchi. Al termine a tutti i presenti saranno offerti assaggi tipici a base di carciofi nella piazza del Santuario delle Porrine.