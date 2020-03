I ragazzi del Ventimiglia Basket promuovono raccolta fondi de “Il Ponente si muove”: «Aiutiamo il prossimo»

Ventimiglia. Anche il Ventimiglia Basket sostiene la raccolta fondi promossa da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

I ragazzi della squadra under 15 di basket promuovono con un video l’iniziativa volta ad aiutare l’ospedale di Sanremo in piena crisi sanitaria da coronavirus.

«Noi siamo il Ventimiglia Basket, insieme possiamo fare qualcosa di grande per gli altri – dicono i giovani cestisti in un video messaggio pubblicato su Facebook – Uniamo le forze e come una vera squadra aiutiamo il prossimo. Il Ponente si muove e noi contribuiamo a tenerlo vivo favorendo l’iniziativa di Gabriele Chiappori. Dai che ce la facciamo».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario : Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)