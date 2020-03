Giornata della Donazione, Avis Imperia chiama Sanremo risponde: «Raccolto un prezioso bottino di vita»

Sanremo. Come sempre Avis Imperia chiama Sanremo risponde. «Oggi nella Giornata della Donazione, che si è tenuta a Sanremo in piazza Colombo abbiamo raccolto un prezioso bottino di vita visto la situazione difficile dovuta all’emergenza coronavirus: 11 sacche di sangue di cui 4 nuovi donatori» - fa sapere Avis Imperia.

«In qualità di vice presidente Speranza Massimiliano della neoanata Avis Imperia ringrazio i nostri preziosi donatori di vita i nuovi e i nostri donatori che con costanza continuano a donare, ringrazio Giovanni Montano, neo segretario della nostra associazione, tutti i volontari di Avis Imperia. La Provinciale Savona nella persona del signor Valerio, medico, infermiera e l’autoemoteca della provinciale Torino.

Un ringraziamento particolare al Comune di Sanremo per gli spazi concessi e la disponibilità dimostratasi. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno concesso gli spazi per la promozione con locandine e volantini. Ringraziamo anche i giornali on line che pubblicano sempre i nostri comunicati. Un grazie di cuore a tutti. Ricordo inoltre che potete anche donare per Avis Imperia sangue, plasma e piastrine presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Imperia dicendo esplicitamente che volete donare per Avis Imperia e se siete nuovi aspiranti donatori chiamatemi che vi accoglierò al Centro Trasfusionale. Donare sangue fa bene due volte a chi lo dona e a chi lo riceve» – dichiara Avis Imperia.