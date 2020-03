Giochi, spesa in crescita in Liguria nel 2019: in provincia di Imperia spesi 58,9 milioni

Genova. Spesa sui giochi in crescita in Liguria nel 2019: dalle elaborazioni Agipronews sui dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il totale in regione nell’ultimo anno è stato di 455,4 milioni di euro (+3,5% rispetto al 2018).

A Genova e provincia oltre la metà della spesa con 234,7 milioni di euro (+5%), a Savona spesi 92,8 (+1%), a La Spezia spesi 68,8 milioni (+5,8%) e ad Imperia 58,9 milioni (dato stabile).

Complessivamente le vincite in Liguria nel 2019 sono state pari a 1,4 miliardi di euro.