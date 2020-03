Furto di mascherine, guanti e t-shirt nella sede di Ospedaletti Emergenza. Ora si temono truffe: attenzione!

Ospedaletti. Un furto dai contorni ancora poco chiari è stato commesso la scorsa notte nella sede di Ospedaletti Emergenza. Secondo quanto denunciato dai militi della pubblica assistenza ai carabinieri, sono state rubate mascherine, guanti in plastica monouso, un maglione e alcune t-shirt con il logo di Ospedaletti Emergenza.

I militari hanno effettuato un sopralluogo e stanno compiendo indagini sul caso.

Si ricorda che nessuno si presenta nelle abitazioni private per sanificare gli ambienti o effettuare tamponi. Se qualcuno si dovesse presentare nelle vostre case dichiarando di far parte di qualche associazione per i suddetti interventi si tratta di una truffa: il consiglio è quello di chiamare il 112 o la più vicina stazione dei carabinieri.