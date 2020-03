Furto in panetteria ad Arma di Taggia, ladro arrestato dai carabinieri

Arma di Taggia. Un tunisino di 36 anni, autore di un furto, è stato arrestato la scorsa notta dai carabinieri che lo hanno fermato in via Soleri ad Arma di Taggia. L’uomo è stato visto da un testimone mentre spaccava un vetro della Panetteria di Cino e usciva con in mano il registratore di cassa contenente dieci euro.

Ad allertare i proprietari della panetteria sono stati i vicini che hanno sentito strani rumori provenire dal locale. Una telefonata al 112 ha fatto sì che sul posto sopraggiungesse in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri che ha fermato e arrestato il tunisino.