Furto di mascherine all’ospedale di Imperia, la Viale: «Episodio da condannare in un momento di emergenza come questo»

Imperia. Furto di 209 mascherine e 12 flaconi di soluzione disinfettante all’ospedale del capoluogo, il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Sonia Viale commenta: «In un momento di emergenza, questi episodi sono da condannare fermamente e devono essere perseguiti con severità lo dobbiamo a tutti i nostri operatori impegnati in questi giorni in prima linea e che non possono essere sprovvisti di questi strumenti di protezione».

L’ammanco è stato rilevato dal personale sanitario a seguito dei controlli nei depositi del Pronto soccorso e del blocco operatorio. L’Asl1 ha denunciato l’accaduto al posto di polizia dell’ospedale imperiese.

«Stigmatizziamo questo tipo di azioni – dichiara il direttore generale Marco Damonte Prioli – Abbiamo presentato denuncia. Si tratta di episodi di sciacallaggio che si sono verificati anche in altre realtà in un momento in cui questi dispositivi sanitari sono così importanti. Adotteremo tutte le precauzioni e saremo fermi nel perseguire i responsabili, sperando che fatti simili non si ripetano più».