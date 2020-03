San Lorenzo al Mare. «In nome e per conto di noi admin della pagina in merito al post pubblicato sulla pagina Facebook questa mattina, chiediamo scusa agli amministratori locali, a tutti i turisti che ci scelgono per le loro vacanze e a tutti coloro che non hanno gradito il post».

A scriverlo gli autori della filastrocca anti lombardi e piemontesi che decidono di passare alcuni giorni in Liguria durante questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

«Non c’era nessuna intenzione di mettere in cattiva luce il territorio che invece amiamo, così come teniamo allo sviluppo turistico della nostra Liguria - proseguono -. Il post in oggetto è fatto per fare dell’ironia per sdrammatizzare questo momento difficile ma non ci siamo resi conto che fosse fuori luogo e che le persone lo prendessero così male».