Falso volantino sui controlli negli alloggi: carabineri invitano a chiamare il 112

Imperia. Segnalato un falso volantino con il logo del ministero dell’Interno che invita i non residenti a lasciare l’appartamento e a rientrare nella propria residenza per non incorrere in controlli e in multe salatissime.

I carabinieri, nel caso comparisse, invitano le persone che lo vedessero affisso a chiamare immediatamente il numero 112, a non lasciare l’appartamento e a non aprire a sconosciuti.

Si tratta infatti del tentativo da parte di malintenzionati di introdursi indisturbati nelle case vuote.