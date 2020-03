Emergenza coronavirus, Sergio Tommasini: «Cancellare i tributi locali nel 2020? «Può essere un’idea»

Sanremo. Ospite in collegamento via Skype il capogruppo comunale di “Liguria Popolare” Sergio Tommasini, si è intrattenuto con Diego David dell’emergenza coronavirus nella città dei fiori e in Riviera. La regia è di Jacopo Gugliotta.

Di seguito alcuni passaggi della sua intervista.

«Sanremo attraversa un momento di grande disagio, c’è la crisi sanitaria ora, poi ci sarà una crisi economica che tutti dovranno affrontare. Speriamo negli aiuti governativi perché il Comune ha poteri limitati. Occorre liquidità soprattutto per le imprese».

«Penso al Casinò costo due milioni e 800mila euro al mese, il 16 per cento andava come ritorno sul bilancio del Comune, non credo che il 2020 possa chiudere a 44milioni. La dinamica che dovremo affrontare dopo sarà molto seria e ci vorrà unità di intenti».

«Sanremo è una città atipica, è un piccolo comune con i problemi della grande città. Un anno bianco fiscale potrebbe essere una soluzione per tanti settori, compresi i compatti turistico e florovivaistico».