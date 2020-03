Sanremo. Dopo il successo degli ultimi concerti dedicati al Carnevale per i bambini delle scuole che si sono tenuti il 19 e il 20 febbraio purtroppo l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è costretta ad annullare nuovamente altri due suoi concerti a seguito dell’ordinanza della Regione Liguria numero 1/2020 del 23 febbraio che ha dettato le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 prevedendo la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi natura, e per la quale la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo aveva già annullato il concerto del 27 febbraio.

Per tale motivo e per l’impossibilità di far giungere da paesi extraeuropei i protagonisti dei concerti in programma si comunica al gentile pubblico il concerto di domenica 8 marzo sarà annullato e rimandato a data da destinarsi mentre il concerto del 5 marzo sarà sostituito da un programma con musiche di Rossini e Mozart e sarà diretto dal direttore stabile della Sinfonica, il maestro Giancarlo De Lorenzo, che, unitamente alla Fondazione, con l’intento di garantire continuità nella stagione concertistica, propone il seguente programma:

“Da Rossini a Mozart”, giovedì 5 marzo alle 17, Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, il programma:

Wolfang Amadeus Mozart, Così fan tutte – Ouverture K. 588

Gioachino Rossini – Ouverture

Wolfang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro – Ouverture K. 492

Gioachino Rossini – Il barbiere di Siviglia – Ouverture

Wolfang Amadeus Mozart, Sinfonia n.38 in Re Maggiore K. 504 (Praga)

1) Adagio. Allegro

2) Andante

3) Finale (Presto)

Ricordiamo che i biglietti si possono acquistare anche sul sito www.sinfonicasanremo.it.