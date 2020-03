Emergenza coronavirus, l’appello di Ponente Emergenza: «Aiutateci ad aiutarvi»

Bordighera. Riportiamo di seguito l’appello lanciato dall’associazione Ponente Emergenza, impegnata sul territorio per soccorrere le persone bisognose di aiuto.

Cari concittadini vi chiediamo un aiuto per affrontare questa emergenza, stiamo rifornendo il nostro magazzino, con presidi per i nostri volontari e per tutta la popolazione, stiamo acquistando un macchinario per sanificare mezzi e ambienti ma l’impegno economico è troppo oneroso per la nostra associazione. Non si sa quando la Regione rimborserà la spesa, ma l’emergenza è adesso e noi dobbiamo far fronte a questa spesa ora, per poter lavorare con sicurezza per noi e per i pazienti che trasportiamo. E’ un momento di grande difficoltà, chiunque può aver bisogno del nostro aiuto, nessuno è esente.

Se vuoi aiutarci di seguito l’iban per effettuare il tuo contributo:

IT93S0200822700000102434312

causale: contributo per ambulanze covid19.

Ti ringraziamo fin d’ora per quanto potrai fare e nell’augurarci che questo momento difficile passi per tutti in fretta, cordiali saluti.

Il Presidente

Ferrara Anna Maria