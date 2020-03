Emergenza coronavirus, la società sanremese Baggioli Srl dona 10 mila euro all’Asl 1

Sanremo. Baggioli Srl, società leader nei servizi assicurativi con sede in Sanremo, in questo momento di grave emergenza, ha deciso di aiutare concretamente la sanità pubblica locale per far fronte all’emergenza Covid-19, per l’acquisto di attrezzatura medicale e dispositivi di protezione per infermieri, medici e addetti ai lavori.

«Una scelta dettata da una situazione che vede, seppur controllata, un aumento dei casi di contagio nella nostra provincia.

Baggioli srl è vicina alla propria comunità e ha deciso di donare 10 mila euro alla Asl 1 Imperiese nella speranza che altri imprenditori locali possano contribuire concretamente alla difficile situazione»