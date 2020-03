Emergenza Coronavirus: Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl ringraziano gli operatori della sanità

Imperia. «Le segreterie territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl , in questo particolare momento di emergenza sanitaria e di difficoltà che si manifestano in ogni settore del nostro territorio, rivolgono un forte segnale di ringraziamento e di

incoraggiamento alle operatrici e agli operatori di ogni struttura della Sanità Pubblica e Privata, delle autonomie

locali e del terzo settore per il non comune sforzo unitario sino ad ora dimostrato.

Come segreterie territoriali continueremo ad essere di supporto a tutti questi lavoratori monitorando da vicino la

situazione all’interno di ogni struttura per garantire le migliori condizioni possibili nello svolgere il servizio alla comunità».